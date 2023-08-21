Осторожно, ливни: как непогода привела к гибели диггеров в центре Москвы

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Экстремальная экскурсия по коллекторам в центре Москвы привела к трагедии. Несколько человек погибли, следуя по подземному маршруту во время ливня, который обрушился на столицу накануне. Диггеры пошли исследовать подземелье, несмотря на предупреждения о сильных дождях. При этом группу возглавлял опытный экскурсовод.

«Через 3 часа, как они должны были подняться. Их ищут, половину группы нашли ,а остальных ищут», - рассказала родственница одного из участников экскурсии.

Сначала они просто пропали без вести. Группа людей под руководством диггера-экскурсовода перестала выходить на связь после спуска в подземный коллектор. Позже в Москве-реке обнаружили тела двух, затем еще одного. Среди них подростки по 15 и 17 лет.

В той экскурсионной группе, предположительно, было 8 человек. Хотя, судя по информации на сайте, где можно записаться на прогулку по подземельям, людей может быть гораздо больше - до 20. Здесь же на странице указаны правила безопасности, среди которых главное - сверяйтесь с прогнозом погоды. Экскурсоводом, как выяснилось, был 31-летний экстремал.

Роковую экскурсию, которая, по предварительным данным, началась на Самотечном бульваре, называют «невидимой», потому что русло реки заключено под землей. Впрочем, увидеть ее течение, не спускаясь в коллектор, можно как раз в сильный ливень. В такое время вода под большим напором устремляется к своему устью. И вряд ли есть шанс в тоннеле удержаться на ногах.

Еще в XIX веке сразу после войны с Наполеоном Неглинку начали уводить под землю. Окончательно закрыли ее в XX веке. Коллектор, по которому она течет, разветвленный, длинный. От ее устья, где в Москве-реке обнаружили тела погибших, до предполагаемого места начала экскурсии - около 3 километров. Но это по прямой, без учета подземных лабиринтов. Протекает она в самом центре столицы. К этой истории и прикован интерес диггеров.

«Я знаю, что они все незаконные, потому что объектами их рассмотрений, подземного мира являются именно коммуникации городские, что, естественно, запрещено. Эта сфера транспортной безопасности ,городской безопасности, там посторонний человек не может находиться. И большую роль играет техника безопасности основная», - заявил руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин.

На всех сайтах, где такие экскурсии рекламируют, они размещены в разделе «Необычные», хотя уместно было бы обозначить как экстремальные. Даже если наверху ясно, диггерам приходится преодолевать тоннели по колено в воде, пробираясь сквозь узкие трубы, а то и карабкаться по водопадам. В такой прогулке участвовала Ирина Гонышева. Один раз. Поэтому перечисляет, что запомнила из инструктажа, который диггер провел перед экскурсией.

«Во-первых, техника безопасности была обеспечена соответствующим снаряжением: сапоги, каска, фонарик. И нас проинструктировали, что можно делать, что нельзя. Нас было мало. Диггер, с которым мы ходили, не берет больше 5-6 человек. Все должны быть в поле его зрения. Я уже сказала, что погода - это очень важно. Нам сказали держаться недалеко друг от друга, чтобы мы ощутили воду. Там есть небольшое течение, и, когда мы привыкли к течению, только тогда двинулись», - рассказала Ирина Гонышева.

Специально для съемочной группы «Звезды» один из диггеров провел небольшую экскурсию. Он отметил, что брать с собой больше 8 человек - уже опасно. Все должны быть у экскурсовода на виду.

«Во-первых, там нужны аккуратность, внимательность и сосредоточенность. Не проводим детские экскурсии: от 18 лет всегда, с родителями от 6 лет, но не в каждом случае. Детские со старшеклассниками возможны по регламенту детских экскурсий, по приказу от учебных заведений, с сопровождающими. На моей памяти мы такое один раз делали зимой, так как дождя, ливня не будет. Здесь самая большая проблема - ливни. В дождь никогда не идем. Даже если риск дождя, все равно отменяется. Прогноз погоды смотрим, всем известны приметы, по которым можно определить приближение дождя. Кто идет в первый раз, идут на маршрут не более 1,5 км, это где-то час-полтора. Нужно выбирать маршрут несложный, где легко выйти в ту и другую сторону, он должен быть недлинным, желательно идти против течения, чтобы по течению быстрее можно было вернуться», - поделился экскурсовод Анатолий Киселев.

Сразу после того, как о трагедии написали СМИ, с сайта, где эту экскурсию рекламировали, ее страницу удалили. Решили приостановить прогулки и другие экскурсоводы.

Как говорят специалисты, все плановые работы в коллекторах «Мосводосток» проводит зимой, когда никакого риска, что начнется дождь, нет. Летом - это красная зона. Но в любое время года, если под землю спускаются энтузиасты, обязаны информировать об этом МЧС.

«С точки зрения закона диггерство не имеет никакого отношения к законной экскурсионной деятельности. Экскурсионная деятельность регламентируется нормами Гражданского кодекса, законами о защите прав потребителей и национальными стандартам. При соблюдении законодательства деятельность можно осуществлять. Для спуска в коллекторы, какие-то подземки можно получить разрешение и ознакомить людей с объектами наследия. На практике, в центре Москвы вряд ли кто-то даст вам разрешение на спуск в подземные коллекторы», - сказал юрист, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина Максим Хохряков.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают директора компании-организатора экскурсии, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящий момент продолжаются поиски пропавших участников смертельной диггер-экскурсии. Градоначальник назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.