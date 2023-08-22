В Петербурге задержан возможный организатор экскурсии диггеров в Москве

В ближайшее время подозреваемого доставят в Москву, где суд примет решение об избрании ему меры пресечения.

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Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге генерального директора компании, которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам в Москве. В ближайшее время Александр Ким будет доставлен в Москву, сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время <...> Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», - пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела ведется розыск Александра Лазовского, которого также подозревают в причастности к нелегальным экскурсиям, добавил представитель правоохранительных органов. Предварительно, мужчина может находиться за границей.

В минувшее воскресенье на Москву обрушился сильный ливень. В это время под землей находилась группа диггеров, которые исследовали коллектор подземной реки Неглинка. Из-за стремительно прибывающей воды люди не успели выбраться наружу, связь с ними пропала. Часть группы не могут найти до сих пор. Накануне у причала столичного парка «Зарядье» нашли тело четвертого участника смертельной экскурсии под землей. До этого из воды выловили тела еще троих жертв.