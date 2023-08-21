FT: Китай намерен призвать БРИКС стать соперником G7

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Китай может призвать коллег по БРИКС превратить объединение в соперника группы G7. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета Financial Times. По ее данным, признаком этого, является намерение на саммите в ЮАР обсудить «крупнейшее расширение» группы за более чем десятилетие.

«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась доля мирового ВВП, как на G7, тогда наш коллективный голос будет сильнее», - цитирует Financial Times одного их китайских чиновников, который предпочел, чтобы его имя не называлось.

Напомним, недавно Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС. Президент страны Луис Арсе подал заявку на вступление в экономический альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Он уточнил, что заявка была подана 12 июня. В Боливии возлагают большие надежды на членство в БРИКС, считая сотрудничество с членами группы перспективным.

А ранее заявку на участие в БРИКС подал Египет. Также недавно изъявили желание присоединиться к объединению Эфиопия и Бангладеш.