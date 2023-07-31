Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

В Боливии возлагают большие надежды на членство в БРИКС.

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Боливия готова присоединиться к содружеству БРИКС. Президент Боливии Луис Арсе подал заявку на вступление в экономический альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

«Президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе», - сообщил глава МИД Боливии Рохелио Майта в Twitter.

Он уточнил, что заявка была подана 12 июня 2023 года. В Боливии возлагают большие надежды на членство в БРИКС, считая сотрудничество с членами группы перспективным.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Боливия и Россия намерены расширить сотрудничество в производстве лития и побочных продуктов, инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов.



Напомним, что в июне 2023 года Египет подал заявку на участие страны в БРИКС.