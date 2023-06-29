В стране и мире Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС Андрей Аркадьев Ранее официальную заявку на членство в организации подали Алжир, Бангладеш и Египет. © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress Читайте нас на: Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило издание Reporter со ссылкой на представителя МИД страны Мелеса Алема. Представитель внешнеполитического ведомства этой африканской страны выразил надежду на положительный ответ со стороны объединения. Ранее заявку на членство в организации подали Бангладеш и Египет. На сегодняшний день БРИКС представляет собой объединение из пяти государств: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе эти пять стран представляют более 40% населения Земли. Экспертное мнение и аналитика