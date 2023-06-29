Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Ранее официальную заявку на членство в организации подали Алжир, Бангладеш и Египет.
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Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило издание Reporter со ссылкой на представителя МИД страны Мелеса Алема.
Представитель внешнеполитического ведомства этой африканской страны выразил надежду на положительный ответ со стороны объединения.
Ранее заявку на членство в организации подали Бангладеш и Египет.
На сегодняшний день БРИКС представляет собой объединение из пяти государств: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе эти пять стран представляют более 40% населения Земли.