После гибели диггеров в центре Москвы возбудили уголовное дело

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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После гибели как минимум трех человек в ходе экскурсии по подземным коллекторам в центре столицы возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - пишет информагентство.

Уточняется, что в настоящее время организатор экскурсий находится на допросе.

Сегодня утром стало известно, что в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. По предварительным данным, они пропали во время экскурсии по подземным коллекторам. Как сообщили в экстренных службах столицы, группа состояла из восьми человек, их поиски продолжаются.

Руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин напомнил, что любые экскурсии по техническим сооружениям Москвы, включая подземные коллекторы, запрещены законом и сопряжены с огромным риском для их участников. По мнению эксперта, любые работы в коллекторах возможны только в зимний период.