После гибели диггеров в центре Москвы возбудили уголовное дело
После гибели как минимум трех человек в ходе экскурсии по подземным коллекторам в центре столицы возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - пишет информагентство.
Уточняется, что в настоящее время организатор экскурсий находится на допросе.
Сегодня утром стало известно, что в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. По предварительным данным, они пропали во время экскурсии по подземным коллекторам. Как сообщили в экстренных службах столицы, группа состояла из восьми человек, их поиски продолжаются.
Руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин напомнил, что любые экскурсии по техническим сооружениям Москвы, включая подземные коллекторы, запрещены законом и сопряжены с огромным риском для их участников. По мнению эксперта, любые работы в коллекторах возможны только в зимний период.