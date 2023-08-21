Юрист Хохряков напомнил, что всех участников диггер-экскурсий может ждать тюрьма

Наказаны будут не только гиды-диггеры, проводившие экскурсию, но и все участники группы.

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Диггеров, а также всех участников экскурсий по подземным коллекторам может ожидать уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Об этом в беседе со «Звездой» предупредил юрист, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хохряков.

Диггерство не имеет никакого отношения к законной экскурсионной деятельности, такая деятельность является противоправной, напомнил эксперт.

За самовольное проникновение на охраняемые подземные или подводные объекты наступает административная ответственность. Самая мягкая - это штраф от 75 до 200 тысяч рублей, самая строгая - это административный арест на срок до 15 суток.

«Если эта деятельность осуществляется неоднократно или на охраняемые подземные или подводные объекты проникает группа лиц, в данном случае уже может наступать уголовная ответственность - там наказание уже серьезнее в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - сказал Хохряков.

Причем наказаны будут не только гиды, проводившие экскурсию, но и все участники группы. Если лицо не достигло возраста административной или уголовной ответственности, в данном случае его могут поставить на учет.

Напомним, накануне во время ливня в Москве пропала группа диггеров. По данным СМИ, к настоящему моменту было обнаружено четыре тела, поиски продолжаются.