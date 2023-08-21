Собянин сообщил, что поиски пропавших диггеров продолжаются в Москве

Он назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящий момент поиски пропавших участников смертельной диггер-экскурсии продолжаются.

Градоначальник назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки... Поиск пропавших продолжается», - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне во время ливня в Москве пропала группа диггеров. По данным СМИ, к настоящему моменту было обнаружено четыре тела.

Юрист Максим Хохряков напомнил, что всех участников диггер-экскурсий может ждать уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.