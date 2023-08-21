Под Парящим мостом в «Зарядье» нашли тело четвертого утонувшего диггера

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Тело четвертого участника экскурсии по подземным коллекторам, который утонул в результате сильных дождей, обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, погибшего нашли у причала столичного парка «Зарядье» прямо под Парящим мостом. До этого были найдены тела трех утонувших после затопления коллекторов в центре столицы. После гибели участников экскурсии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время у коллектора на Москворецкой набережной работает спецтехника. Планируется укрепление клетки, которая закрывает вход для того, чтобы внутрь канала для отвода жидкостей и газов в канализации больше никто не смог пробраться.

В беседе со «Звездой» руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин отметил, что любые экскурсии по техническим сооружениям Москвы, включая подземные коллекторы, запрещены законом и сопряжены с огромным риском для их участников. По мнению эксперта, любые работы в коллекторах возможны только в зимний период.