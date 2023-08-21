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Вход в коллектор в Москве, где нашли тела диггеров, заварят

Анна Назайкина
13:29 21.08.2023
Предварительно, на экскурсию по подземным коллекторам накануне отправилось восемь человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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К коллектору на Москворецкой набережной пригнали спецтехнику. Сейчас планируется укрепление клетки, которая закрывает вход для того, чтобы внутрь коллектора больше никто не смог пробраться, передает корреспондент «Звезды» с места.

Поиски пропавших в Москве диггеров продолжаются - Москву-реку обследуют водолазы. На данный момент известно о трех погибших, передает ТАСС.

По информации агентства, на экскурсию по подземным коллекторам накануне отправилось, предварительно, восемь человек.

Позже на столицу обрушился мощный ливень, после чего участники трагической экскурсии перестали выходить на связь.

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