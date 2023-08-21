Эксперт Савкин рассказал о смертельной ошибке пропавших в Москве диггеров

По мнению эксперта Михаила Савкина, любые работы в коллекторах возможны только в зимний период.

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Любые экскурсии по техническим сооружениям Москвы, включая подземные коллекторы, запрещены законом и сопряжены с огромным риском для их участников. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин. Он прокомментировал трагедию в столице, где после ливня пропала связь с группой диггеров.

«Если брать речные коллекторы, куда попали ребята, то там никакие работы не проводятся. Рассматриваются варианты обследования коллектора только в зимний период, когда нет водопотока, когда нет дождей, таяния снега. Обследование коллекторов производится именно зимой. Ну а экскурсии по техническим сооружениям Москвы у нас запрещены», - рассказал Савкин.

Накануне на столицу обрушился мощный ливень. В это время под землей находилась группа диггеров. Тела троих из них уже обнаружили в Москве-реке. Поиск остальных участников незаконной экскурсии продолжается.

Ранее стало известно, что вход в коллектор, где нашли тела людей, будет закрыт специальной клеткой, чтобы никто больше туда не проник.