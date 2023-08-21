Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС, который с 22 по 24 августа пройдет в ЮАР. Об этом в обращении к нации заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

«Мы рады, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС по нашему приглашению», - отметил руководитель ЮАР.

Сирил Рамафоса также отметил, что ООН нуждается в реформе, которая сделает организацию более демократичной и представительной. А Совет безопасности ООН, по его словам, нужно преобразовать в более инклюзивный и эффективный орган, способный обеспечивать мир и безопасность.

Напомним, представлять Россию на саммите БРИКС будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в режиме видеоконференцсвязи.

В июне этого года стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон попросил Сирила Рамафосу пригласить его на форум БРИКС. Однако позже в МИД ЮАР заявили, что Макрона никто не приглашал на саммит.