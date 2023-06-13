L'Opinion: Макрон попросил президента ЮАР о возможности поучаствовать в саммите БРИКС

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Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на форум БРИКС, который должен пройти в августе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает издание L'Opinion.

Макрон озвучил эту просьбу во время телефонного разговора с президентом ЮАР. Тот якобы пообещал обсудить такую возможность со своими коллегами по БРИКС. По словам источника, для Рамафосы эта просьба стала сюрпризом.

По информации издания, Макрон хочет таким образом поспособствовать сохранению союзнических отношений с Индией и Китаем. Кроме того, Елисейский дворец организует 22 и 23 июня саммит по вопросу мирового финансового пакта с участием около 40 глав государств и правительств.

Президент Франции выступает за пересмотр системы, унаследованной от Второй мировой войны, с учетом появления держав «глобального Юга», чтобы избежать их отчуждения от Запада, говорится в статье.

«Ставка немного сумасшедшая и беспрецедентная: французский президент в вольере, который хочет конкурировать с глобальным управлением под американским руководством. Но Елисейский дворец работает над этим», - пишет издание.

Саммит с участием глав государств, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен состояться в августе в ЮАР. К нынешнему составу уже сейчас хотят присоединиться Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индонезия, Египет, Казахстан и еще целый ряд государств.

Ранее главы МИД БРИКС выступили в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта. Встреча министров прошла 1 июня в Кейптауне.