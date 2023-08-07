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В МИД ЮАР заявили, что Макрона никто не приглашал на саммит БРИКС

Андрей Аркадев
16:37 07.08.2023
Информация о том, что премьер Индии Нарендра Моди не приедет на саммит, не соответствует действительности, добавила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
В МИД ЮАР заявили, что Макрона никто не приглашал на саммит БРИКС
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press
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Президента Франции Эммануэля Макрона не приглашали на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщили в МИД Южно-Африканской Республики. 

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», - заявила глава Министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, отвечая на вопрос о приглашении французского президента.

Она прокомментировала сообщения об отмене визита премьера Индии Нарендры Моди. Как утверждает глава внешнеполитического ведомства страны, данные слухи не соответствуют действительности. Наледи Пандор также рассказала о вероятном участии в саммите президента Ирана Ибрахими Раиси.

В позапрошлом месяце издание L'Opinion сообщило, что Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит. Свою просьбу французский лидер озвучил во время телефонного разговора. По словам издания, для Рамафосы эта просьба стала сюрпризом.

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