В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили об участии Лаврова в саммите БРИКС в ЮАР

Андрей Аркадьев
16:17 19.07.2023
Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в режиме видеоконференцсвязи.
В Кремле заявили об участии Лаврова в саммите БРИКС в ЮАР
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
Читайте нас на:

Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самой встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров», - сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин также примет участие во встрече, однако он решил выступить по видеосвязи.

На сегодняшний день БРИКС представляет собой объединение из пяти государств: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе эти пять стран представляют более 40% населения Земли. В прошлом месяце Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. Ранее заявку на членство в организации подали Бангладеш и Египет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:10 В стране и мире
Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
14:13 Армия
Видео
МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области
15:40 В стране и мире
Видео
Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва школьных учителей
12:38 В стране и мире
Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
11:38 В стране и мире
В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.