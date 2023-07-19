В Кремле заявили об участии Лаврова в саммите БРИКС в ЮАР

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в режиме видеоконференцсвязи.

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Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самой встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров», - сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин также примет участие во встрече, однако он решил выступить по видеосвязи.

На сегодняшний день БРИКС представляет собой объединение из пяти государств: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе эти пять стран представляют более 40% населения Земли. В прошлом месяце Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. Ранее заявку на членство в организации подали Бангладеш и Египет.