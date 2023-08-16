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На МВТФ «Армия-2023» представили дроны «Ветер» и Х-89, способные преодолевать действие РЭБ

Марина Крижановская
18:10 16.08.2023
Компания «Котлин-Новатор» создала БПЛА с каналами связи телеметрии и управления, функционирующими на специально разработанном программно-математическом обеспечении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Специальная военная операция показала, что в современных боевых действиях ключевая роль принадлежит беспилотным летательным аппаратам. Порядка четверти века акционерное общество «Котлин-Новатор» занимается авиаприборостроением. В рамках МВТФ «Армия-2023» компания представила свои инновационные разработки в данной области, в частности, передовые технологии в области малых БПЛА типа квадрокоптер.

Компания показала два беспилотника - «Ветер» и Х-89. БПЛА «Ветер» - полуторакилограммовый квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку до одного килограмма. Его основное назначение - проведение разведки с возможностью боевого применения. БПЛА Х-89 имеет вес 15 килограммов, он способен на дальности до 20 километров нести полезную нагрузку до 12 килограммов.

«Основным преимуществом для обоих представленных дронов является возможность их применения в условиях действия радиоэлектронной борьбы. Данные дроны оснащены многозащищенными каналами связи, а также обладают организованными алгоритмами по автономной навигации с использованием методов технического зрения и искусственного интеллекта», - рассказал «Звезде» заместитель главного конструктора по беспилотным комплексам Евгений Фальков.

Оба представленных беспилотника имеют канал связи телеметрии и управления собственного производства компании. Для этих целей было разработано специальное программно-математическое обеспечение, решающее широкий спектр задач.

Также на выставочном стенде представлены пульт, обеспечивающий удобное и стабильное ручное пилотирование БПЛА, и наземная станция, позволяющая управлять беспилотником не только в ручном режиме, но и строить миссии для его полета в автономном режиме.

© ТРК «Звезда»

Компания не один год разрабатывает и производит радиолокационные станции (РЛС) и системы Х и Kᵤ-диапазонов. Вместе с тем компания ведет разработку для беспилотников малогабаритных разведывательных РЛС S-диапазона. Особенность радиолокационной станции - простота интеграции на носитель благодаря малым размерам, собственное программное обеспечение, позволяющее обеспечивать совмещение радиолокационного изображения с цифровой картой местности и маркирование радиоконтрастных наземных объектов.

«Комплекс предназначен для работы в радиолокационном диапазоне для обнаружения целей, сопровождения их. Данными целями является достаточно широкая номенклатура объектов. Это могут быть как машины, это могут быть отдельные строения и могут быть различные средства вооружения», - пояснил Фальков.

© ТРК «Звезда»

Говоря про антенны А888 0101, он добавил, что она крепится на одну из боковых поверхностей дронов и позволяет вести разведку местности с высоким разрешением. Благодаря малым габаритам она просто интегрируется в любой комплекс бортового оборудования БПЛА и позволяет вести разведку с высокими характеристиками наравне с существующими антеннами Х-диапазона и Kᵤ-диапазона.

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