На форуме «Армия-2023» представили бронеавтомобили «Тигр» с усиленной защитой

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бронеавтомобили «Тигр» с усиленной защитой впервые представили на форуме «Армия-2023».

Сверхпрочные автомобили могут применяться для охраны колонн, ведения разведки и прикрытия мест развертывания войск.

Модификация «Тигра» получила необычный вид, схожий с техникой постапокалиптического боевика.

Ранее сообщалось, что наши «Тигры» получили еще более прочную броню, способную устоять даже при попадании бронебойно-зажигательных боеприпасов и надежно защищает наших от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и мин. Российские бронеавтомобили «Тигр» отлично зарекомендовали себя в зоне СВО и в турне по странам Африки.

Напомним, что сегодня столичном парке «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2023», на стендах представлена продукция ведущих российских предприятий, а также порядка 80 иностранных компаний.