Столтенберг заявил, что еще нет решения по поставкам истребителей Киеву

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НАТО еще не определилось с поставками истребителей на Украину. Об этом на пресс-конференции в Норвегии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но их отправка вполне возможна», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

Ранее сообщалось, что НАТО не исключает вступления Украины в альянс при условии уступки ряда территорий России.

Напомним, что США и НАТО активно поддерживают ВСУ в зоне украинского конфликта, объемы военной помощи составляют миллиарды долларов. В планах НАТО и поставки истребителей F-16. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби утверждает, что имеется проект обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16, но программа находится в стадии разработки.

Как было отмечено в выступлении министра обороны Сергея Шойгу на МВТФ «Армия-2023», превосходство военных стандартов НАТО - это миф, а реальность - это расчистка арсеналов различных стран для поставок продукции американского ВПК.