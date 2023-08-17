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Столтенберг заявил, что еще нет решения по поставкам истребителей Киеву

Ирина Елагина
14:47 17.08.2023
Генсек НАТО не исключает возможность поставки американских истребителей на Украину.
Столтенберг заявил, что еще нет решения по поставкам истребителей Киеву
© Фото: Georg Wendt, dpa, Globallookpress
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НАТО еще не определилось с поставками истребителей на Украину. Об этом на пресс-конференции в Норвегии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но их отправка вполне возможна», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

Ранее сообщалось, что НАТО не исключает вступления Украины в альянс при условии уступки ряда территорий России.

Напомним, что США и НАТО активно поддерживают ВСУ в зоне украинского конфликта, объемы военной помощи составляют миллиарды долларов. В планах НАТО и поставки истребителей F-16. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби утверждает, что имеется проект обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16, но программа находится в стадии разработки.

Как было отмечено в выступлении министра обороны Сергея Шойгу на МВТФ «Армия-2023», превосходство военных стандартов НАТО - это миф, а реальность - это расчистка арсеналов различных стран для поставок продукции американского ВПК.

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