Столтенберг заявил, что еще нет решения по поставкам истребителей Киеву
НАТО еще не определилось с поставками истребителей на Украину. Об этом на пресс-конференции в Норвегии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но их отправка вполне возможна», - приводит РИА Новости заявление Столтенберга.
Ранее сообщалось, что НАТО не исключает вступления Украины в альянс при условии уступки ряда территорий России.
Напомним, что США и НАТО активно поддерживают ВСУ в зоне украинского конфликта, объемы военной помощи составляют миллиарды долларов. В планах НАТО и поставки истребителей F-16. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби утверждает, что имеется проект обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16, но программа находится в стадии разработки.
Как было отмечено в выступлении министра обороны Сергея Шойгу на МВТФ «Армия-2023», превосходство военных стандартов НАТО - это миф, а реальность - это расчистка арсеналов различных стран для поставок продукции американского ВПК.