В НАТО допустили отказ Киева от территорий для вступления в альянс

Стиан Йенсен заявил, что в вопросе будущего членства Украины в НАТО имеются значительные подвижки.

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Украина может вступить в Североатлантический альянс, если уступит территории Российской Федерации. Об этом заявил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - цитирует слова Йенсена норвежское издание Verdens Gang.

Он отметил, что на данный момент имеются значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. По мнению Йенсена, одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами может стать уступка регионов России.

Согласно словам главы канцелярии, в Североатлантическом альянсе вопрос передачи территорий уже поднимался в военном блоке. Йенсен также добавил, что все заинтересованы в том, чтобы конфликт в Восточной Европе не повторился.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Глава военного блока сообщил, что процесс вступления, таким образом, будет состоять из одного этапа вместо двух.