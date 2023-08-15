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В НАТО допустили отказ Киева от территорий для вступления в альянс

Игнат Далакян
20:50 15.08.2023
Стиан Йенсен заявил, что в вопросе будущего членства Украины в НАТО имеются значительные подвижки.
В НАТО допустили отказ Киева от территорий для вступления в альянс
© Фото: Sergey Kovalev Russian Look Globallookpress
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Украина может вступить в Североатлантический альянс, если уступит территории Российской Федерации. Об этом заявил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - цитирует слова Йенсена норвежское издание Verdens Gang.

Он отметил, что на данный момент имеются значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. По мнению Йенсена, одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами может стать уступка регионов России.

Согласно словам главы канцелярии, в Североатлантическом альянсе вопрос передачи территорий уже поднимался в военном блоке. Йенсен также добавил, что все заинтересованы в том, чтобы конфликт в Восточной Европе не повторился.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Глава военного блока сообщил, что процесс вступления, таким образом, будет состоять из одного этапа вместо двух.

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