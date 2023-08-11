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Кирби заявил о готовности США обучать украинских пилотов на F-16 на своей территории

Владимир Рубанов
22:22 11.08.2023
Представитель Белого дома обратил внимание на проблему владения летчиками ВСУ английским языком.
Кирби заявил о готовности США обучать украинских пилотов на F-16 на своей территории
© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, GlobalLookPress
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США готовы при возникновении сложностей у Европы проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена. Кирби добавил, что истребители F-16 рассматриваются США в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева.

Представитель Белого дома обратил внимание на проблему владения украинскими пилотами английским языком. По его словам, «все ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском». Поэтому летчикам придется освоить язык, прежде чем учиться летать, передает ТАСС.

Первые шесть украинских пилотов завершат обучение не раньше лета следующего года, сообщила ранее The Washington Post. Сначала пилотам и наземному персоналу придется пройти четырехмесячные курсы английского языка. Предполагается, что вторая группа украинских летчиков закончит тренинги лишь к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден разрешил начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Предполагалось, что поводить обучение будут в Европе.

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