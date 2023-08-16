Нейрохирург Абуков рассказал о состоянии прооперированных после взрыва в Махачкале

По словам специалиста, все пострадавшие поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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У автозаправочной станции в Махачкале, где произошел взрыв селитры, образовался котлован глубиной три метра. Вокруг разбросаны куски здания, обломки автомобилей и запчасти. С самого утра на месте трагедии работают спасатели и волонтеры - они же привезли воду и еду для спасенных из-под обломков. Известно, что под завалами уже нет людей. Возле АЗС был организован стихийный мемориал.

В столичные больницы уже были доставлены 16 пострадавших, еще 47 находятся в медучреждениях Дагестана. Нейрохирург Динислам Абуков одним из первых принял пострадавших - он рассказал об их состоянии.

«Все пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии с патологиями открытого характера, были прооперированы. Были проведены трепанации черепа. В нейрохирургических отделениях были прооперированы трое пациентов. Четвертый в крайне тяжелом состоянии был прооперирован в сосудистой хирургии», - рассказал «Звезде» Абуков.

По данным Следственного комитета, пожар возник на станции техобслуживания, где загорелся автомобиль. Огонь перекинулся на здание, где хранилось 100 тонн аммиачной селитры. После этого прогремел мощный взрыв, который затронул здания в радиусе около 300-500 метров. Известно, что хозяин помещения, который также пострадал при взрыве, передавал его в аренду. Арендатор был задержан и отправлен на допрос в СК.

Напомним, что взрыв на заправке прогремел вечером 14 августа. По данным МЧС, погибли 35 человек, 105 получили ранения. 16 пострадавших были доставлены самолетом Ил-76 в московские больницы. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что семьям погибших выдадут по одному миллиону рублей.