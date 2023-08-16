Раненных при взрыве на АЗС в Махачкале перевезли из аэропорта в московские больницы

Одного из пострадавших при взрыве на дагестанской АЗС доставили в больницу на вертолете санавиации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Самолет Ил-76 с 16 ранеными при взрыве на дагестанской АЗС уже приземлился в московском аэропорту Жуковский. Медработники на каретах скорой помощи перевезли пострадавших в больницы.

Одного из пациентов отправили в медучреждение на вертолете санавиации, передает корреспондент «Звезды» из аэропорта.

На протяжении полета из Махачкалы врачи отслеживали состояние раненых с помощью специальных медицинских модулей.

Ранее женщина, проживающая в 150 метрах от злосчастной АЗС, рассказала про то, как жители близлежащих домов прочувствовали мощный взрыв. По ее словам, было ощущение, что взрывается сам дом. Все начали кричать.