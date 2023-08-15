Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек

Тела еще троих человек были обнаружены в ходе проведения аварийно-спасательных работ.

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Сотрудники МЧС обнаружили еще три тела на месте взрыва на автозаправке в Махачкале. Таким образом, число жертв инцидента возросло до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще троих погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 14 августа. Из-за пожара в автосервисе произошел взрыв на находившейся рядом автозаправке. Сгорели 10 автомобилей, внутри которых были люди, а на земле образовалась огромная воронка. Власти региона объявили 15 августа днем траура по погибшим.