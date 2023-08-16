Путин обсудил последствия взрыва в Дагестане с членами правительства

По последним данным, при взрыве пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе трое детей.

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин начал встречу с членами правительства РФ с трагедии в Дагестане, где в результате взрыва на АЗС погибли 35 человек, 119 получили ранения. Среди погибших и раненых есть дети.

«Я знаю, что Минздрав и МЧС подключились к тому, чтобы оперативно помочь людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане. Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», - заявил Путин.

Президент отметил, что МЧС и местные органы власти активно помогают в ликвидации последствий трагедии. И поинтересовался у министра здравоохранения Татьяны Голиковой, как помогают раненым при взрыве в московских клиниках.

Она сообщила, что, по последним данным, при взрыве пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе трое детей. 16 пострадавших эвакуированы для оказания квалифицированной медицинской помощи в Москву - детей и взрослых приняли 10 клиник.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки для оказания помощи жертвам трагедии.

Напомним, что в ночь на 15 августа в Махачкале прогремел взрыв на АЗС. На кадрах с места происшествия видно, что от АЗС осталась гигантская воронка, в окрестных домах выбиты стекла.