Опубликованы кадры из квартиры в Махачкале, рядом с которой произошел взрыв на АЗС
В результате взрыва на АЗС в Махачкале ударной волной выбило стекла у соседних зданий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры из квартиры в Дагестане, которая находится примерно в 150 метрах от взрыва на АЗС.
На видео можно заметить выбитые окна, а на полу разбросаны осколки стекла.
Ранее мы показывали, что от взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка. На месте происшествия начались работы по ликвидации последствий ЧП.