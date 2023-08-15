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Опубликованы кадры из квартиры в Махачкале, рядом с которой произошел взрыв на АЗС

Игнат Далакян
16:54 15.08.2023
В результате взрыва на АЗС в Махачкале ударной волной выбило стекла у соседних зданий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликованы кадры из квартиры в Дагестане, которая находится примерно в 150 метрах от взрыва на АЗС.

На видео можно заметить выбитые окна, а на полу разбросаны осколки стекла.

Ранее мы показывали, что от взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка. На месте происшествия начались работы по ликвидации последствий ЧП.

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