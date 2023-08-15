От взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка

На кадрах с места происшествия видна огромная воронка, пострадали при взрыве на АЗС и соседние здания - ударной волной выбило стекла.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТК "Звезда"

На месте взрыва АЗС в Махачкале образовалась гигантская воронка. Съемочная группа «Звезды» смогла максимально близко приблизиться к месту трагедии, унесшей жизни по меньшей мере 35 человек.

На кадрах с места происшествия зияет глубокая воронка с грудой земли, кусками поломанного асфальта, плит и металлических конструкций. Рядом работает строительная техника: начались работы по ликвидации последствий взрыва.

Пострадали при взрыве на АЗС и соседние здания - ударной волной выбило стекла в коттеджах и многоэтажных домах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа в Махачкале прогремел взрыв на АЗС, по уточненным данным МЧС на день вторника, погибшими числятся 35 жителей Дагестана.