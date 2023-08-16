Путин предложил главе Дагестана Меликову воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва

В телефонном разговоре Путин и глава Дагестана Меликов обсудили недавнюю трагедию в Махачкале, когда на заправочной станции произошел взрыв.

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Российский президент Владимир Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов.

Он подробно описал произошедшее в телефонном разговоре с президентом. По словам Меликова, Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией и попросил поддержать население республики.

«Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки», - приводит слова Меликова РИА Новости.

Взрыв на заправочной станции произошел в ночь на 15 августа. В результате ЧП сгорели 10 автомобилей, внутри них были люди. По имеющимся данным, погибли 35 человек, более сотни пострадали.