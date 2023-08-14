При взрыве на АЗС в Махачкале сгорели 10 авто, в них были люди

Пожар на АЗС потушить пока не удалось. На месте работают сотрудники МЧС и медработники.

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Число погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, в Дагестане, возросло до пяти человек. Об этом сообщили местные власти.

Также по уточненным данным, свыше 10 человек пытаются отвезти в медучреждение. На месте работают сотрудники МЧС РФ и врачи. Окончательно устранить огонь на данный момент еще не удалось.

«Мы сейчас находимся на том самом месте, где произошел взрыв - сгорела автозаправка, а вместе с ней 10 автомобилей, внутри которых находились люди», - рассказала корреспондент «Звезды» Умай Ибрагимова.

Она добавила, что жертв может быть намного больше. Поблизости располагаются жилые дома, из которых люди не могут выйти.

Напомним, несколько человек погибли и десять пострадали при взрыве на АЗС в Дагестане. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. На месте работает 21 единица техники.