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Глава Дагестана Меликов рассказал, что рядом с АЗС сдетонировали емкости

Дарина Криц
02:22 15.08.2023
В ликвидации последствий трагедии около Махачкалы задействованы службы пожаротушения, спасатели и бригады скорой помощи, центр медицинских катастроф.
Глава Дагестана Меликов рассказал, что рядом с АЗС сдетонировали емкости
© Фото: МЧС РФ
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что напротив автозаправочной станции находились емкости, которые сдетонировали при взрыве. Это привело к возгоранию и дальнейшему пожару. Более точные причины взрыва еще выясняются специалистами.

«В 21:40 у нас произошла трагедия. Сопряжено это со взрывом. Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки. В результате чего произошло возгорание и пожар. Вот та точка, где мы сегодня находимся, - это, по сути дела, эпицентр трагедии», - рассказал глава республики «Звезде».

Меликов добавил, что в настоящее время в ликвидации последствий взрыва принимают участие все службы: службы пожаротушения, спасатели, бригады скорой помощи, центр медицинских катастроф. Глава Дагестана добавил, что эвакуация в медучреждения, в основном, завершена. Пострадали, по его сведениям, свыше 60 человек, из них 12 погибших.

Мы сообщали, что местные жители стараются не быть оставаться безучастными в произошедшей трагедии. Многие из них спешат на станцию переливания крови. Один из таких местных жителей Магомед Галбацов сказал, что пострадали невинные люди и «все, кто может, должен пойти и помочь».

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