В африканских странах вырос интерес к российским бронеавтомобилям «Тигр»

Турне по продвижению «Тигров» прошло в 2021 году. Тогда машины показали президентам Танзании, Уганды и Южного Судана.

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В ходе турне по странам Африки российские бронеавтомобили «Тигр» получили высокую оценку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. В африканских государствах есть заинтересованность в их приобретении, отметили в ФСВТС.

Турне по продвижению российских бронеавтомобилей «Тигр» в странах Африки прошло в 2021 году. Тогда машины показали президентам Танзании, Уганды и Южного Судана.

Государства региона проявляют интерес и к другим автомобилям большой проходимости, сказал представитель федеральной службы. Ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил ТАСС, что в странах Африки есть устойчивый интерес к автомобилям «Урал», «Камаз», бронетранспортерам, танкам Т-90, средствам ПВО малого и среднего радиуса действия, прежде всего ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э».

Ранее сообщалось, что автомобили «Тигр» получили новую броню. По словам испытателей, она выдерживает даже попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, а также защищает личный состав от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин.