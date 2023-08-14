В стране и мире МВТФ Армия-2023 Министр обороны Белоруссии Хренин: форум «Армия» стал символом развития стратегического партнерства Виктор Хренин заметил, что форум позволяет находить пути решения проблем в сфере безопасности. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что форум «Армия» стал символом установления развития стратегического партнерства. «В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную независимую суверенную политику, форум стал символом установления и развития стратегического партнерства», - сказал он. Данный форум позволяет совместно находить пути решения проблем в области обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. Одним из ярких примеров такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства. Президент России Владимир Путин в приветственном слове к гостям Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что свою продукцию на нем экспонируют более 80 иностранных организаций. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика