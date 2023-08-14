В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

Министр обороны Белоруссии Хренин: форум «Армия» стал символом развития стратегического партнерства

13:20 14.08.2023
Виктор Хренин заметил, что форум позволяет находить пути решения проблем в сфере безопасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что форум «Армия» стал символом установления развития стратегического партнерства.

«В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную независимую суверенную политику, форум стал символом установления и развития стратегического партнерства», - сказал он.

Данный форум позволяет совместно находить пути решения проблем в области обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. Одним из ярких примеров такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства.

Президент России Владимир Путин в приветственном слове к гостям Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что свою продукцию на нем экспонируют более 80 иностранных организаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:22 В стране и мире
Видео
Форум «Армия-2023» официально объявлен открытым
13:13 В стране и мире
Видео
Шойгу: иностранные делегации на «Армии-2023» - лучший ответ «любителям санкций»
12:27 В стране и мире
Видео
Внук Буденного: у трубачей от мороза текла кровь с губ на параде в 1941 году
11:34 В стране и мире
Видео
Конструктор бронетехники Абдулов: трофеи позволяют улучшать российские образцы
10:27 В стране и мире
Крым предложил ужесточить ответственность за распространение фото и видео военных объектов
Популярное
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.