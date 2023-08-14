Министр обороны Белоруссии Хренин: форум «Армия» стал символом развития стратегического партнерства
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что форум «Армия» стал символом установления развития стратегического партнерства.
«В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную независимую суверенную политику, форум стал символом установления и развития стратегического партнерства», - сказал он.
Данный форум позволяет совместно находить пути решения проблем в области обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. Одним из ярких примеров такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства.
Президент России Владимир Путин в приветственном слове к гостям Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что свою продукцию на нем экспонируют более 80 иностранных организаций.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.