В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Уссурийске из-за паводка эвакуировали почти 800 человек

Анна Назайкина
07:18 13.08.2023
Накануне в городе произошел прорыв дамбы, которая защищала от подтоплений.
В Уссурийске из-за паводка эвакуировали почти 800 человек
© Фото: mchs_official, Telegram
Читайте нас на:

В Уссурийске Приморского края 768 жителей были эвакуированы в результате паводка, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Уссурийского городского округа.

Напомним, накануне, 12 августа, в городе произошел прорыв дамбы, которая защищала от подтоплений. Автомобили, подвалы и первые этажи зданий ушли под воду. Улицы превратились в реки, кадры с места публиковала «Звезда».

Впоследствии стало известно, что в результате паводка в Приморье было подтоплено более четырех тысяч частных домов.

В пятницу, 11 августа, в Хорольском муниципальном округе произошла трагедия. Два брата 10 и 12 лет утонули в водопропускной трубе во время паводка.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.