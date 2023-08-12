Автомобили и первые этажи зданий ушли под воду в Уссурийске после прорыва дамбы

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Во время паводка в Приморье сильно пострадал Уссурийск, в городе прорвало дамбу, которую создали для сдерживания воды. Кадры из затопленного города оказались в распоряжении «Звезды».

Из-за погодных условий и прорыва дамбы вода хлынула в сторону города, затоплены десятки домов, людей эвакуируют, жители пытаются спасти свое имущество.

В микрорайоне «7 ветров» вода достигла такого уровня, что накрыла улицы, автомобили, залила подвалы и первые этажи.

В настоящий момент на территории Уссурийского городского округа действует режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, затопило в Приморье затопило город Спасск-Дальний — в жилых домах воды набралось по пояс.