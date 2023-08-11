В Приморье два брата 10 и 12 лет утонули в трубе во время паводка

Один из мальчиков залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец.

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В Приморье двух братьев 10 и 12 лет во время паводка затянуло в водопропускную трубу, мальчики погибли. Об этом сообщили в региональных СК и прокуратуре. Также опубликовано фото с места происшествия.

Трагедия произошла недалеко от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа.

Мальчики гуляли одни. Один из братьев залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец. Мощный поток воды затянул его.

Второй брат полез за братом, чтобы спасти его, однако его также затянул сильный поток воды. После того как дети не вернулись домой, их начали искать.

Позже тела извлекли из трубы сточных вод с признаками утопления. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.