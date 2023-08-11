В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье два брата 10 и 12 лет утонули в трубе во время паводка

Анна Назайкина
13:16 11.08.2023
Один из мальчиков залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец.
В Приморье два брата 10 и 12 лет утонули в трубе во время паводка
© Фото: su_skr25, Telegram
Читайте нас на:

В Приморье двух братьев 10 и 12 лет во время паводка затянуло в водопропускную трубу, мальчики погибли. Об этом сообщили в региональных СК и прокуратуре. Также опубликовано фото с места происшествия.

Трагедия произошла недалеко от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа.

Мальчики гуляли одни. Один из братьев залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец. Мощный поток воды затянул его.

Второй брат полез за братом, чтобы спасти его, однако его также затянул сильный поток воды. После того как дети не вернулись домой, их начали искать.

Позже тела извлекли из трубы сточных вод с признаками утопления. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:16 В стране и мире
В Приморье два брата 10 и 12 лет утонули в трубе во время паводка
12:56 В стране и мире
Лукашенко заявил, что не хочет забывать об отношениях с «высокотехнологичным Западом»
12:53 В стране и мире
В Дептрансе Москвы сообщили о перекрытии движения по Карамышевской набережной
12:35 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли село Калиновка в Курской области
12:26 В стране и мире
Видео
Обломки упавшей в Хабаровском крае ступени «Союза-2.1б» показали с вертолета
Популярное
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Опубликованы первые фото Лады Дэнс после страшной аварии
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.