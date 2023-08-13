По мнению китайского издания Guancha, большинство потенциальных избирателей в США недовольны падением уровня жизни на фоне бесконечных финансовых вливаний Вашингтона в Украину.

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Вашингтон откажется от масштабной помощи Киеву перед президентскими выборами. В этом уверены обозреватели китайского издания Guancha. По мнению авторов материала, все больше рядовых американцев недовольны падением уровня своей жизни на фоне того, как правительство США «выбрасывает деньги в бездонную яму».

«Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», - пишет автор.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса больше денег для Украины, чем для решения внутренних проблем в самих Штатах. Так, на военную помощь киевскому режиму Байден запросил $24 млрд, тогда как на решение миграционных проблем и на борьбу с последствиями стихийных бедствий в своей стране - $4 и $12 млрд соответственно.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель увязал начало мирных переговоров по украинскому кризису с выборами президента США. В Москве неоднократно констатировали неготовность Киева к серьезному диалогу. По мнению Кремля, сейчас нет никаких предпосылок для таких встреч.