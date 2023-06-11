В Кремле заявили, что видят нежелание и неготовность Киева к диалогу

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Киев не готов и не желает вести диалог с Россией в данный момент, в том числе и из-за запрета со стороны западных кураторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Песков заявил, что Запад не собирается учитывать озабоченности России, поэтому нам всего надо добиваться самим. При этом свое нежелание общаться страны Запада маскируют, обвиняя РФ в агрессии.