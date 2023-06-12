Ранее в Кремле констатировали нежелание и неготовность официального Киева к любым переговорам с Москвой.

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Переговоры между Москвой и Киевом вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году. Таким мнением поделился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В интервью радиостанции Ondacero политик предположил, что смотрит на перспективы переговоров «без оптимизма». Боррель уверен, что Россия не пойдет на переговоры, пока не победит в конфликте.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков констатировал неготовность и нежелание Киева вести диалог с Москвой из-за запрета западных кураторов. По мнению представителя Кремля, сейчас для встречи и разговора нет никаких предпосылок.

В свою очередь, США, имеющие колоссальное влияние на киевский режим, не намерены решать конфликт дипломатическим путем. В этом уверен посол России в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон продолжает накачивать Украину смертоносным вооружением.