Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос на предоставление $24 млрд для Украины
Группа из 12 законодателей от Республиканской партии направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом отозвать запрос о предоставлении дополнительных $24 млрд на экстренную помощь и другие виды содействия для Украины. Текст послания опубликовал в своем аккаунте в Twitter (X) член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.
«Мы просим вас отозвать свой запрос средств на дополнительные расходы и придерживаться ограничений на расходы, установленных Законом о финансовой ответственности», - говорится в обращении.
В письме подчеркнули, что Байден пытается получить дополнительные средства для Украины в обход «двухпартийного соглашения о потолке госдолга».
Конгрессмены также отметили усталость американцев от финансирования конфликтов и «бесконечных войн» и указали на неправомерность действий президента. Республиканцы потребовали проведения политики, которая в первую очередь учитывала бы интересы и желания американских граждан.
Напомним, ранее 10 августа Байден запросил у Конгресса дополнительные 13,1 млрд долларов военной помощи для Украины. При этом запрос президента о новых ассигнований для помощи Украине превосходит обращение о финансировании внутренних проблем в США. Подобный шаг Байдена был неоднозначно встречен в Конгрессе.