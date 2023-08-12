Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос на предоставление $24 млрд для Украины

Конгрессмены от Республиканской партии призвали администрацию Байдена проводить политику, которая «поставила бы на первое место» американский народ.

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Группа из 12 законодателей от Республиканской партии направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом отозвать запрос о предоставлении дополнительных $24 млрд на экстренную помощь и другие виды содействия для Украины. Текст послания опубликовал в своем аккаунте в Twitter (X) член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

«Мы просим вас отозвать свой запрос средств на дополнительные расходы и придерживаться ограничений на расходы, установленных Законом о финансовой ответственности», - говорится в обращении.

В письме подчеркнули, что Байден пытается получить дополнительные средства для Украины в обход «двухпартийного соглашения о потолке госдолга».

Конгрессмены также отметили усталость американцев от финансирования конфликтов и «бесконечных войн» и указали на неправомерность действий президента. Республиканцы потребовали проведения политики, которая в первую очередь учитывала бы интересы и желания американских граждан.

Напомним, ранее 10 августа Байден запросил у Конгресса дополнительные 13,1 млрд долларов военной помощи для Украины. При этом запрос президента о новых ассигнований для помощи Украине превосходит обращение о финансировании внутренних проблем в США. Подобный шаг Байдена был неоднозначно встречен в Конгрессе.