WSJ: Запад задумался о подготовке Киева к наступлению в 2024 году

Шансы на то, Украина достигнет успеха в ходе боевых действий в этом году, теперь представляются призрачными, отмечает издание.

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Попытки контрнаступления Украины на позиции российских войск могут продолжаться еще много месяцев. Военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем или летнем наступлении следующего года, пишет The Wall Street Journal.

По их мнению, нынешнее «наступление» ВСУ может продлиться еще много месяцев. Чиновники из США и других стран Запада надеялись, что летняя кампания Киева окажется удачной и поможет «принудить Россию к переговорам». Но шансы на то, что это произойдет, теперь представляются призрачными, отмечается в материале.

На Западе недовольны тем, что Киев не использовал все подготовленные части. И теперь военные стратеги и политики обсуждают, как подготовиться к затяжному конфликту, пишет издание.

Аналитики видят несколько проблем с организацией для Киева «попытки №2» в 2024 году. Общественное мнение на Западе в случае затяжного противостояния может засомневаться в оправданности поддержки Украины. Кроме того, украинские силы сжигают боеприпасы и живую силу на поле боя.

Поэтому Киев должен до конца года все же показать какие-то результаты, чтобы показать, что стратегия Запада не безнадежна. Союзники Киева рассчитывают также на то, что год спустя украинские боевики будут лучше обучены и оснащены, в том числе получат истребители F-16.

Ранее президент России Владимир Путин говорил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная проблема в неудачах ВСУ при попытках контрнаступления - это сильная оборона, которую выстроили российские военные.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление. По его словам, Киеву не хватает оружия, чтобы изменить баланс сил в зоне боевых действий.