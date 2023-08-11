Глава МИД Украины назвал сильную оборону России главной проблемой контрнаступления ВСУ
По словам Дмитрия Кулебы, русские за последние год возвели сильные оборонительные позиции.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная проблема в неудачах ВСУ при попытках контрнаступления - это сильная оборона, которую оборудовали российские военные.
«Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», - сообщил он в интервью испанской газете Mundo.