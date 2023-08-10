Президент Польши заявил, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление

Анджей Дуда отметил, что Киеву не хватает оружия, чтобы изменить баланс сил в зоне боевых действий.

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Киеву не хватает оружия, чтобы изменить баланс сил в зоне боевых действий. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. По его словам, украинские военные сейчас не в состоянии провести решительное контрнаступление.

«Короче говоря, им нужна дополнительная помощь», - отметил Анджей Дуда в интервью The Washington Post.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен рассматривать Польшу как «близкого друга» только до конца конфликта. После этого страны станут конкурентами.

При этом, как отметил Подоляк, интересы Украина будут отстаивать жестко. Но пока, по его словам, возникшие противоречия являются лишь дискуссией, которая не мешает хорошим отношениям.