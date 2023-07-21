Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления
Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления.
«Результатов, во всяком случае пока, нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», - сказал глава государства.
По словам Путина, западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Президент также указал на профессионализм российского командования и отметил мужество наших военнослужащих, выполняющих свой долг.
Путин добавил, что техника, которую западные страны передают Киеву в рамках военной помощи, отлично горит. Как утверждает глава государства, техника НАТО часто уступает по тактико-техническим параметрам некоторым образцам советского оружия.