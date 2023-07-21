В стране и мире Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления Андрей Аркадьев Киеву не помогают поставки оружия и иностранные наемники и советники, чтобы прорвать фронт российской армии, констатировал глава государства. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. «Результатов, во всяком случае пока, нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», - сказал глава государства. По словам Путина, западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Президент также указал на профессионализм российского командования и отметил мужество наших военнослужащих, выполняющих свой долг. Путин добавил, что техника, которую западные страны передают Киеву в рамках военной помощи, отлично горит. Как утверждает глава государства, техника НАТО часто уступает по тактико-техническим параметрам некоторым образцам советского оружия. Экспертное мнение и аналитика