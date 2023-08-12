Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике

Информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области.

© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

На подлете к Шебекино система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, данных о последствиях на земле пока нет.

Беспилотники самолетного типа были сбиты под Белгородом 7 и 10 августа. Тогда не было пострадавших и разрушений.

Средства ПВО российской армии за прошедшие сутки уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем, сообщил 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило, что прошлой ночью 20 украинских дронов пытались атаковать Крымский полуостров. Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, еще шесть дронов подавили средствами РЭБ.