Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике
Информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области.
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
На подлете к Шебекино система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, данных о последствиях на земле пока нет.
Беспилотники самолетного типа были сбиты под Белгородом 7 и 10 августа. Тогда не было пострадавших и разрушений.
Средства ПВО российской армии за прошедшие сутки уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем, сообщил 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило, что прошлой ночью 20 украинских дронов пытались атаковать Крымский полуостров. Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, еще шесть дронов подавили средствами РЭБ.