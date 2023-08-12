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Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике

Владимир Рубанов
17:57 12.08.2023
Информация о последствиях на земле не поступала, сообщил губернатор Белгородской области.
Гладков сообщил о сбитом на подлете к Шебекино беспилотнике
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
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На подлете к Шебекино система ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, данных о последствиях на земле пока нет.

Беспилотники самолетного типа были сбиты под Белгородом 7 и 10 августа. Тогда не было пострадавших и разрушений.

Средства ПВО российской армии за прошедшие сутки уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем, сообщил 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило, что прошлой ночью 20 украинских дронов пытались атаковать Крымский полуостров. Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, еще шесть дронов подавили средствами РЭБ.

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