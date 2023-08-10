В стране и мире Гладков сообщил, что под Белгородом сбит БПЛА самолетного типа Анна Назайкина На данный момент информация о последствиях на земле не поступала. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press Читайте нас на: Под Белгородом был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что дрон был поражен силами противовоздушной обороны в Белгородском районе. «Информация о последствиях на земле не поступала», - написал он в своем Telegram-канале. В минувший понедельник, 7 августа, Гладков сообщил, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Белгороду, тогда в результате произошедшего никто не пострадал. Экспертное мнение и аналитика