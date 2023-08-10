Гладков сообщил, что под Белгородом сбит БПЛА самолетного типа
На данный момент информация о последствиях на земле не поступала.
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Под Белгородом был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что дрон был поражен силами противовоздушной обороны в Белгородском районе.
«Информация о последствиях на земле не поступала», - написал он в своем Telegram-канале.
В минувший понедельник, 7 августа, Гладков сообщил, что беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к Белгороду, тогда в результате произошедшего никто не пострадал.