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ВС РФ за сутки уничтожили 29 украинских БПЛА, в том числе над Черным морем

13:04 12.08.2023
Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 5 683 вражеских беспилотников.
ВС РФ за сутки уничтожили 29 украинских БПЛА, в том числе над Черным морем
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что БПЛА сбили возле Площанки ЛНР, Белогоровки, Покровского ДНР, Ульяновки, Очереватого Запорожской области, Покровского Херсонской области, а также над акваторией Черного моря.

По последним данным, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 5 683 вражеских беспилотников.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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