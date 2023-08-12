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Минобороны: киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму при помощи 20 БПЛА

Ян Брацкий
06:03 12.08.2023
Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников, еще шесть дронов подавили средствами РЭБ.
Минобороны: киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму при помощи 20 БПЛА
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на Крым при помощи 20 беспилотников. Нападение было успешно отбито, дроны уничтожены, рассказали в Минобороны России.

Средства ПВО сбили 14 БПЛА, еще шесть беспилотников подавили средствами РЭБ. Как отметили в оборонном ведомстве, пострадавших и разрушений нет.

В минувшую пятницу Минобороны уже сообщало о пресечении попытки ВСУ атаковать беспилотниками Москву и Севастополь. Тогда, на подлете к столице были сбиты два дрона, в районе Севастополя военные ликвидировали 11 беспилотников.

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