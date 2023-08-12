Захарова назвала атаки на Крымский мост варварскими акциями

Официальный представитель МИД России заявила, что эти нападения не останутся без ответа.

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Варварским акциям Киева не может быть оправдания, и они не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии о попытках террористических атак киевского режима в Крыму 12 августа.

ВСУ не могут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, несмотря на массированную западную помощь, поэтому террористическими методами атакуют гражданские объекты и мирных жителей, заявила Захарова.

Крымский мост - это объект сугубо гражданской инфраструктуры, и нападения на него недопустимы, говорится в заявлении. Несмотря на это, украинские боевики атакуют его с осени прошлого года. В результате этих атак есть жертвы среди мирных граждан. Такие диверсии позволяют международной общественности еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима, подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении трех атак на Крымский полуостров. Сначала в ночное время было отбито нападение при помощи 20 беспилотников. Средства ПВО сбили 14 БПЛА, еще шесть аппаратов подавили средствами РЭБ.

Потом около 13 часов по Москве Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватила в воздухе российская система ПВО.

Позже, около трех часов дня, киевский режим предпринял новую попытку атаковать Крымский мост. В этот раз снова использовалась переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Она также была сбита средствами ПВО.