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Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант

13:53 12.08.2023
Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО.
Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российским средствам противовоздушной обороны удалось своевременно обнаружить и перехватить объект в воздухе, добавили в МО.

В ведомстве также сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее автомобильное движение на Крымскому мосту было приостановлено, очевидцы публиковали кадры, на которых было видно, как густой дым поднимается в небе рядом с мостом.

Советник главы Крыма Олег Крючков  рассказал, что сотрудники российских спецслужб поставили дымовые завесы у Крымского моста.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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