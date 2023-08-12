Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО.

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Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российским средствам противовоздушной обороны удалось своевременно обнаружить и перехватить объект в воздухе, добавили в МО.

В ведомстве также сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее автомобильное движение на Крымскому мосту было приостановлено, очевидцы публиковали кадры, на которых было видно, как густой дым поднимается в небе рядом с мостом.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что сотрудники российских спецслужб поставили дымовые завесы у Крымского моста.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.