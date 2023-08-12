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МО РФ: пресечена вторая за день попытка атаки Крымского моста

15:53 12.08.2023
Украинские боевики попытались нанести удар переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200.
МО РФ: пресечена вторая за день попытка атаки Крымского моста
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сегодня около трех часов дня киевский режим предпринял новую попытку ударить по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Украинские боевики атаковали переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Ее российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе.

В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, обошлось без разрушений.

Ранее в МО РФ уже сообщали об аналогичной предотвращенной атаке

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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