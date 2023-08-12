Ширвиндт назвал Веру Васильеву эталоном актрисы театра

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народная артистка СССР Вера Васильева была эталоном актрисы театра. Об этом на церемонии прощания с артисткой сказал президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. По его словам, «это крайне трудно, необыкновенно мудро и это страшно завидно».

«Когда существует рядом Вера Кузьминична - тогда есть надежда на все: на долголетние, на необыкновенную какую-то многолетнюю сохранность себя самой. По всем параметрам: внешне, профессионально, мировоззренчески», - сказал Ширвиндт.

Вера Васильева ушла из жизни 9 августа в возрасте 97 лет. Церемония прощания с народной артисткой СССР проходит в Московском академическом театре сатиры. Люди несут цветы к гробу актрисы театра и кино.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров на церемонии прощания с актрисой сказал, что Васильева была счастлива быть на сцене и никакой другой жизни не представляла.

В кино Вера Васильева исполнила роли в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым».